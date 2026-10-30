Los convocantes registran la manifestación del 11 de noviembre en Logroño

De cara a la jornada de huelga general de 24 horas a nivel nacional del 11 de noviembre, los sindicatos CCOO, UGT, CNT, STE-Rioja, CGT y el Sindicato de Vivienda de La Rioja han registrado esta mañana, en la Delegación de Gobierno, la manifestación convocada para esa jornada por las calles de Logroño.

Las organizaciones llaman a esta protesta que partirá a las 18h de la tarde de la Glorieta del Doctor Zubía y recorrerá arterias principales de la capital para llegar a la concha del Espolón.

Lo harán bajo el lema 'Vivienda, salarios, pensiones y servicios públicos', como explicaba el secretario general de UGT en La Rioja, Jesús Izquierdo.

Desde Comisiones Obreras, su secretario general, Rodrigo Alfaro, asegura que el 11N va a ser una jornada de paro histórica, tanto por su seguimiento, como en afluencia a la manifestación.

Subraya la precariedad de los salarios y los servicios públicos; las amenazas en cuanto a las pensiones y el precio de la vivienda.

Desde CNT, Susana Ramírez, y por el Sindicato de Vivienda, Cristina Briongos, mostraban sus motivaciones para la huelga y hacían un llamamiento a la manifestación. Y el sindicato STE-Rioja, convoca a toda la comunidad educativa a sumarse a la huelga y participar en la manifestación.

Según Izquierdo se está informando en los centros de trabajo para que la participación en la huelga, y especialmente en la manifestación, sea multitudinaria.