Consulta aquí si te ha tocado ser miembro de una mesa electoral para las Elecciones Generales del 29N en Logroño

El Ayuntamiento de Logroño ha celebrado esta mañana, un Pleno extraordinario con motivo del sorteo público para la formación de las 194 mesas electorales que se constituirán para las Elecciones a Cortes Generales del 29 de noviembre.

En total se han nombrado a 1.746 personas. Se ha elegido un presidente y dos vocales para cada mesa como titulares además de otras dos personas suplentes para cada uno de ellos, por lo que en total serán 18 personas por cada una de las mesas electorales.

Además de la consulta que se podrá realizar por Internet en la web del Ayuntamiento de Logroño , la Junta Electoral contactará de manera inmediata las notificaciones a los domicilios de los ciudadanos que han sido seleccionados.

La condición de miembro de la mesa electoral tiene carácter obligatorio, pero existen diversos impedimentos y excusas que se pueden justificar ante la Junta Electoral de Zona de Logroño por parte de las personas designadas referentes a su situación personal, responsabilidades familiares o profesionales, en un plazo de 7 días naturales, conforme a la Instrucción 2/2025, de 30 de enero, de la Junta Electoral Central, sobre interpretación del artículo 27.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (BOE de 5 de febrero de 2025).

No obstante, si posteriormente cualquiera de las personas designadas estuviera en imposibilidad de acudir al desempeño de su cargo, deberá comunicarlo a la Junta Electoral de Zona, al menos tres días antes del acto al que debiera concurrir, aportando las justificaciones pertinentes.

Y si el impedimento sobreviene después de este plazo, el aviso a la Junta deberá hacerse de manera inmediata y, en todo caso, antes de la hora de constitución de la mesa. En estos casos, la Junta comunica la sustitución al correspondiente suplente, si hay tiempo para hacerlo, y si fuera preciso procede a nombrar a otro.