Conocemos a los Vendimiadores de 2026: María García e Israel Gutiérrez

Judith Duro de Francisco y David Schubert Yáñez ponen hoy el punto final a un año intenso como Vendimiadores 2025. Esta tarde, a las 19:00 horas, en El Espolón, tomarán el relevo María García Campomar e Israel Gutiérrez González, la nueva pareja que representará a los logroñeses durante las fiestas de San Mateo.

María, de 43 años, es peñista y lleva el folclore y las tradiciones en las venas. Trabaja como conferencista y formadora en Imagen Personal y se presentaba este año por primera vez a vendimiadora. Israel, de 45 años, es diseñador gráfico y trabaja como operario. Vinculado desde siempre a las fiestas y miembro de la Peña La Uva, es además el primer Vendimiador que es padre. Para él, esta no era una experiencia nueva: ya se presentó hace 25 años, en 2001.

Este año fueron 16 mujeres y 11 hombres los que participaron en el proceso de selección, en el que el jurado valoró especialmente la personalidad, el interés humano y el conocimiento de las tradiciones logroñesas.

Como marca la tradición, hoy estrenarán el traje regional de La Rioja, que quedará en su propiedad y que lucirán durante los actos oficiales de este año.