Conocemos la nueva Guía sobre el TDAH para equipos técnicos dedicada al ámbito deportivo

El Colegio Oficial de Psicología, la Asociación Riojana de Padres de Niños Hiperactivos, al UR y el Ayuntamiento de Logroño han presentado la nueva Guía sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad para equipos técnicos. Guía elaborada por Andrea Gutiérrez y Matilda Ortega, de la Universidad de La Rioja, que busca ofrecer opciones de comprender en profundidad este trastorno y mejorar la atención directa a quienes lo experimentan, desde una mirada eminentemente práctica e integral.

La Decana del Colegio Oficial de Psicología de La Rioja, Pilar Calvo, destaca que es una guía novedosa porque es la primera que se dedica al ámbito deportivo.

La guía busca transformar la mirada de quienes entrenan a deportistas con TDAH y mejorar la formación psicopedagógica de los equipos técnicos, con recursos prácticos que potencien el talento de cada deportista, partiendo de sus capacidades específicas, Andrea Gutiérrez.

La guía ofrece herramientas, pautas para mejorar la metodología e intervención con estos niñas y niños, a través de estrategias de entrenamiento y psicología del lenguaje en positivo, con el fin de contribuir a su bienestar, confianza y desarrollo personal.

De esta primera edición se han impreso 500 ejemplares, disponibles en la sede del Colegio Oficial de Psicología de La Rioja y que comenzarán a distribuirse de forma progresiva en los distintos centros y clubes deportivos de La Rioja.