Conocemos a Grupo Abdón, nuevo propietario de La Merced

Lorenzo Cañas es el protagonista indiscutible esta semana en nuestra tierra. El padre de la cocina riojana cuelga el delantal tras 68 años y lo hace cediendo su emblemático enclave de La Merced al grupo hotelero Abdón.

Entró en la capital en 2024 tras adquirir el antiguo Hostal Niza, en la calle Capitán Gallarza, y recoger la llave del complejo hostelero Imperial Montesol, entre Logroño y Oyón.

Su tercera apuesta, es nada menos que La Merced; no se conoce el precio de la transacción, pero sí las intenciones de este grupo… para empezar el futuro nombre del complejo, Finca San Lorenzo.

Su presidente, Carlos Abdón participaba en Onda Cero La Rioja.

Grupo Abdón tiene previsto que Finca San Lorenzo comience su andadura en 2027, y los que también avanzan son los otros dos proyectos del grupo en nuestra tierra.