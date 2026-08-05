Condenado a un año de prisión por intentar agredir sexualmente a una mujer tras irrumpir desnudo en su habitación

La Audiencia Provincial ha condenado a 1 año de prisión a un hombre como autor de un delito de agresión sexual en grado de tentativa por intentar mantener relaciones íntimas con una mujer contra su voluntad tras acceder desnudo a la habitación en la que esta dormía.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 14 de enero de 2022. Ambos se habían encontrado previamente en un bar junto a otras personas. Ante el estado de embriaguez en el que se encontraba el acusado, la mujer le ofreció pasar la noche en su domicilio para evitar que regresara en esas condiciones a su casa, donde vivía con su hija. Una vez allí, cada uno se acostó en una habitación distinta.

Se considera probado que el acusado entró posteriormente desnudo en la habitación donde descansaba la mujer y, la sujetó con fuerza por los brazos mientras le exigía mantener relaciones.

La víctima consiguió huir, refugiarse en otra estancia de la vivienda, bloquear el acceso colocando un sofá contra la puerta y así logró finalmente que el agresor desistiera.

La Audiencia destaca la existencia de diversos elementos de corroboración. Entre ellos, los mensajes de WhatsApp enviados esa misma mañana a sus amigas relatando el intento de agresión, así como los hematomas que presentaba en los brazos durante las declaraciones testificales.

La sentencia impone además al condenado la prohibición de aproximarse a menos de 50 metros con la víctima y comunicarse con ella durante 5 años, así como abonar en concepto de responsabilidad civil 3.000 euros por los daños morales ocasionados a la mujer. También ha sido condenado a 4 años de libertad vigilada una vez cumplido el tiempo de la condena de prisión.