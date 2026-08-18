Comienzan las obras de ampliación de Urgencias del Hospital San Pedro

Ya han rrancado las obras de ampliación de Servicio de Urgencias del Hospital Universitario San Pedro; un proyecto que cuenta con una inversión de 3.1 millones de euros, conlleva la remodelación de las instalaciones actuales y la construcción de un nuevo edificio y está previsto que está operativo al 100% en el primer semestre de 2027.

Esta ampliación dará lugar a 7 nuevas consultas, 10 boxes (que se suman a los 36 actuales) y la instalación del área administrativa en el nuevo edificio.

El nuevo edificio, ubicado en el espacio que ahora ocupa el llamado “barracón” sumará 840 metros cuadrados a Urgencias, con dos accesos independientes conexión directa con el área actual.

Este espacio se realizará mediante un sistema modular industrializado que ofrece mayor rapidez, dado que se construye en fábrica, y permite la ampliación a futuro.