Comienza la vacuncación frente a la gripe en los 23 centros de día de personas mayores de La Rioja

La Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja ha iniciado hoy, 14 de octubre, la vacunación frente a la gripe en los centros de día Gonzalo de Berceo y Zona Oeste de Logroño, una actuación dirigida a facilitar el acceso a la inmunización de las personas mayores en situación de dependencia que acuden habitualmente a estos recursos.

La iniciativa forma parte de la campaña de vacunación 2026-2027 y permite que los profesionales de Enfermería de Atención Primaria del Servicio Riojano de Salud administren las vacunas en los propios centros de día, sin necesidad de que sus usuarios tengan que desplazarse a un centro sanitario.

La campaña de vacunación se extenderá a los 23 centros de día de personas mayores de La Rioja, que atienden a casi 900 usuarios. Para organizar su desarrollo, se ha contactado con todos los centros con el fin de informarles sobre la administración de las vacunas en sus propias instalaciones y facilitarles los documentos de autorización dirigidos a los usuarios o sus familiares.

La directora general de Salud Pública, Eva Martínez, señalaba que en los datos de vigilancia de la evolución de infecciones respiratorias agudas de la última semana se ha dado un descenso, hasta 425 casos por 100.000 habitantes, aunque hay que esperar la evolución de la temporada.