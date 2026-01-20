Comerciantes y consumidores logroñeses coinciden en señalar a las compras online del cierre de tiendas

Resurge el debate de la situación del comercio en Logroño, tras los cierres de Inditex en San Antón, y la incertidumbre sobre la principal marca, Zara y Zara Home. El retroceso comercial comenzó hace tiempo por varios factores.

Elena Madorrán, como portavoz de los comercios de la calle, habla de un momento de cambio, más que de una crisis; también apuntaba que no todo lo que se ha comentado acerca de Inditex es realmente así. Para Madorrán, elemento clave de lo que está ocurriendo es el aumento de la compra online.

La situación en la capital, es extensible a otras localidades riojanas y de España, Adelaida Alútiz, del servicio de Comercio de la FER; señala que el cambio de forma de comprar es una clave importante, y las decisiones de los grandes grupos afectan al resto de comercios.

En el plano laboral de Inditex, hay inquietud en los trabajadores, según Ana Cruz Llach, de la Federación de comercio de UGT, y desde la asociación de consumidores Informacu Rioja, Alejandro Lerena, también apunta que las decisiones de los consumidores son clave.