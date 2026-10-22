Economía

El Colegio de Economistas de La Rioja entrega hoy a Juan Carlos Ayala el Gran Reserva 2026

El galardón de los economistas reconoce la trayectoria profesional del anterior rector y las casi tres décadas poniendo el conocimiento al servicio de La Rioja

Cecilia Romero

Logroño |

Juan Carlos Ayala

El Colegio de Economistas de La Rioja entrega su galardón Gran Reserva 2026 a Juan Carlos Ayala, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, y rector de la Universidad de La Rioja entre 2020 y 2024.

Con esta distinción, que alcanza su octava edición, se quiere reconocer su trayectoria profesional y empresarial en distintos sectores, pero también las casi tres décadas poniendo el conocimiento al servicio de su tierra.

Bajo su dirección se firmó el convenio para integrar el Grado en Enfermería y se creó la Facultad de Ciencias de la Salud. También se dieron los primeros pasos hacia los estudios en Tecnologías del Lenguaje y Medicina.

Juan Carlos Ayala, participaba hoy en Más de Uno La Rioja desde donde enviaba un mensaje de optimismo, respecto a la situación global de incertidumbre y protestas por asuntos como las pensiones o la vivienda.

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