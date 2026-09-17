"Los cimientos de quién soy existen gracias a que he nacido en Logroño", Helena Ezquerro

A las 19:00 horas de esta tarde, en la plaza del Ayuntamiento de Logroño se celebrará la lectura del pregón anunciador de las fiestas de San Mateo, que este año brindará la actriz Helena Ezquerro.

Es logroñesa, tiene 28 años y tras una década instalada en Madrid, atesora papeles en series como ‘Salón de té La Moderna’ y las películas ‘Las chicas están bien’ o ‘El favor’.

Ezquerro toma el testigo del escritor Andrés Pascual y el cocinero Francis Paniego, en esta iniciativa que el gobierno municipal ponía en marcha hace dos años.