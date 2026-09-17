San Mateo

"Los cimientos de quién soy existen gracias a que he nacido en Logroño", Helena Ezquerro

La actriz, afincada en Madrid, brindará el pregón de San Mateo 2026 a la ciudad que "nunca le ha abandonado"

Diana Victoriano

Logroño |

A las 19:00 horas de esta tarde, en la plaza del Ayuntamiento de Logroño se celebrará la lectura del pregón anunciador de las fiestas de San Mateo, que este año brindará la actriz Helena Ezquerro.

Es logroñesa, tiene 28 años y tras una década instalada en Madrid, atesora papeles en series como ‘Salón de té La Moderna’ y las películas ‘Las chicas están bien’ o ‘El favor’.

Ezquerro toma el testigo del escritor Andrés Pascual y el cocinero Francis Paniego, en esta iniciativa que el gobierno municipal ponía en marcha hace dos años.

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