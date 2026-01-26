El CIBIR contará con 3 nuevas unidades para la investigación clínica, sanitaria y preclínica

El Centro de Investigación Biomédica de La Rioja, que inició su actividad en 2007, incorporará tres nuevas unidades (de investigación clínica, sanitaria y preclínica) con una inversión total de 12,9 millones de euros.

La redacción y ejecución del proyecto de la primera de estas unidades se publicará mañana en el BOR, con la idea de que pueda estar en funcionamiento a finales de este año. Capellán destaca el «avance cualitativo» que va a suponer este CIBIR+ en cuanto a dotar al CIBIR de «más capacidades en su desarrollo e investigación biomédica».

El 50 por ciento de la inversión total se financiará con fondos del Gobierno de La Rioja y los restantes con fondos FEDER y de la convocatoria del Instituto Carlos III de Madrid.

El arquitecto responsable de la elaboración del anteproyecto, Juan José Peraltadaba, los detalles de la intervención que se realizará en taller, a partir de una estructura modular, que evitará grandes trastornos en la zona.