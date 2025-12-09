Cerca del 8% de los médicos riojanos se suma a la huelga nacional, según Salud

Alredor del un 8% de médicos riojanos se han sumado hoy a la huelga convocada en España, hasta el viernes, como protesta al proyecto de Estatuto Marco de los Trabajadores de la Sanidad Pública que plantea el Ministerio.

Miren Romero, vicepresidenta del Sindicato Médico en La Rioja, detallaba en Onda Cero algunos motivos que les han llevado a este paro nacional. Además de estas protestas, el colectivo médico se queja de que no se les tenga en cuenta en las negociaciones.

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha rechazado la suspensión cautelar solicitada por el sindicato y confirma los servicios mínimos fijados. En nuestra comunidad, la repercusión de la huelga está siendo desigual: menor en los centros de salud, donde la actividad es prácticamente normal, y con más seguimiento en el Hospital San Pedro, donde sí había consultas sin médico, por lo que los pacientes no han sido atendidos en especialidades como Cardiología o Neurología, así como en algunas otras plantas.

Preguntado por la huelga el portavoz del gobierno regional, Alfonso Domínguez, pedía al Ministerio la revocación de la propuesta y que atienda las demandas del personal sanitario.