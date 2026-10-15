Celebramos el Día Internacional de las Mujeres Rurales con 6 emprendedoras en diferentes localidades riojanas

Hoy es el Día Internacional de la Mujer Rural, para dar protagonismo a la labor de tantas mujeres, a su papel clave para fijar población, y a su capacidad para sacar adelante explotaciones agroganaderas o negocios de toda índole. Su papel ha ganado visibilidad, pero hay que seguir reivindicando su importancia.

Algunas mujeres como Diana Rebollar, regenta una empresa de ocio en Cuzcurrita; Ibone Salinas, una panadería en Briñas; y Lorena Alonso, trabaja en una empresa de servicios agrarios y centro ecuestre de San Vicente.

Todas ellas han decidido hacer su vida en localidades rurales donde han encontrado oportunidades de vida, de emprendimiento y trabajo, al igual que Andrea Muñoz acaba de hacerse cargo de la farmacia del municipio del que procede su familia, Anguiano.

Ana Vecino reside en Torrecilla, y ejerce su profesión de peluquera por el Camero Nuevo para atender a las mujeres de la zona; y una madrileña, Juana Segovia, llegó a Briñas hace una década para dar vida a un lugar de sociabilidad como es un bar en un pueblo.