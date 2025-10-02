Carlos López-Otín, con "La levedad de las libélulas", abre el curso del Ateneo Riojano

De "La levedad de las libélulas" se va a hablar esta tarde en el Circulo Logroñés para abrir el curso del Ateneo Riojano, con una voz habitual en Julia en la Onda, apertura con Carlos López-Otín, una voz conocida en Onda Cero, colaborador en JELO, escritor, bioquímico y divulgador con quien charlamos en Más de Uno La Rioja. Fue catedrático de la Universidad de Oviedo y referente internacional en el estudio de la biología del cáncer, el envejecimiento y las enfermedades raras. El poeta de la ciencia, según quien le presenta en este acto en la capital riojana, nos habla de la salud y de la vida, sin entrar en afirmaciones poco reales que pueden desanimar a quien está pasando por una etapa complicada.

La presidenta del Ateneo Riojano, Evelyn Pérez, también destaca el lujo de apertura del curso que seguirá mañana con la periodista y escritora Silvia Intxaurrondo y mucha más actividad, en diferentes ubicaciones, al estar en obras la sede de esta entidad centenaria.