Capellán presenta el Proyecto de Ley de Presupuestos más elevado de la historia, con 2.322 millones de euros

El Consejo de Gobierno ha aprobado los Proyectos de Ley de Presupuestos de la comunidad y de Medidas Fiscales y Administrativas para el año que viene. Para el presidente, Gonzalo Capellán, las más importantes para marcar las líneas de gobernanza y dotar de recursos al Ejecutivo para ejecutarlas.

El presupuesto asciende a 2.322 millones de euros, un 9,62% más que este ejercicio, con 174 millones más de gasto. Es el más elevado de la historia, mantiene las rebajas impositivas, a pesar de las que se ha recaudado en el IRPF un 10,13% más este año. Destacaba Capellán la previsión de deflactar el IPC a todos los riojanos en el IRPF del año que viene, como escudo fiscal ante el aumento de precios que se está produciendo.

Se alcanza un máximo histórico en gasto social de 1.448 millones, con 3 de cada 4 euros para Sanidad, Educación, Servicios Sociales y Vivienda. Destaca Capellán que el gasto por habitante en Sanidad era 1.809 euros en 2023, y el año que viene será de 2.266. Son 457 euros más por habitante. A mejoras para personal sociosanitario y educativo se destina el 81% del capítulo 1 presupuestario. Las inversiones reales para mejora y modernización de infraestructuras suben un 20% (55 millones), y alcanzan 329 millones totales.

Apuestas clave de futuro son el Plan de Polígonos, para desarrollar suelo industrial donde ubicar actividad, o la creación del complejo tecnológico Tech Rioja. La vivienda preocupa mucho a la ciudadanía. A ella se destinan 45 millones para buscar soluciones.