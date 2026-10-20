Capellán lidera la visita de una delegación riojana a Chile, Argentina y Uruguay

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, encabezará la visita institucional de una delegación riojana a Chile, Argentina y Uruguay, que se desarrollará entre el 25 y el 31 de este mes de octubre, con el objetivo de reforzar los lazos culturales, institucionales y empresariales, así como visitar las comunidades de riojanos presentes en estos países.

El director general de Internacionalización, Amadeo Lázaro; el subdirector general de Centros en el Exterior, Rodrigo Teijeiro; y el director de Desarrollo de Inversiones Riojanas, Víctor de Pablo, conforman la delegación que, junto al presidente, mantendrán una amplia agenda de encuentros económicos, culturales e institucionales en Santiago de Chile, Buenos Aires y Montevideo.

Agenda de la delegación riojana en Chile

Durante su estancia en la capital chilena la delegación riojana tendrá oportunidad de participar en los actos organizados el domingo 25 de octubre por la comunidad riojana en el país con motivo de la celebración de San Mateo, así como mantener encuentros de trabajo en días posteriores con representantes de instituciones como la Embajada Española, la Academia Chilena de la Lengua, la Cámara de Comercio de España en Chile, responsables del Centro de Innovación de la Universidad Católica de Chile o representantes de la Sociedad de Fomento Fabril. La estancia en el país andino finalizará con una visita a una incubadora y aceleradora de innovación donde mantendrá un encuentro con emprendedores chilenos interesados en distintos programas de apoyo a la internacionalización.

Agenda de la delegación riojana en Argentina

La agenda en Buenos Aires arrancará el miércoles 28 de octubre con un acto en la Universidad de la capital argentina (UBA) para poner en valor el español, desde su origen escrito en San Millán de la Cogolla hasta el debate sobre su futuro, y una posterior reunión con miembros de la Cámara Española de Comercio de Argentina. Este primer día en tierras argentinas concluirá con una recepción en la Embajada Española. El jueves, la delegación riojana visitará el Parque de la Innovación, primer hub tecnológico, educativo y científico de la Ciudad de Buenos Aires del que participan universidades, centros de investigación y empresas. Para finalizar la jornada, Gonzalo Capellán y el resto de la delegación serán recibidos en la Academia Argentina de Letras.

Agenda de la delegación riojana en Argentina