Capellán considera "bochornosa" la postura de la ministra de Sanidad ante la demanda de los médicos

Tras completar su cuarta semana de huelga, contra el estatuto marco, el Sindicato Médico de La Rioja ha anunciado este lunes que los facultativos dejarán de realizar actividad extraordinaria y voluntaria "ante la falta de respuestas de las administraciones", a partir del próximo 1 de junio.

Los primeros servicios en comunicar esta medida han sido cirugía General y Traumatología, mientras otros servicios están valorando adherirse progresivamente en los próximos días.

Preguntado por la situación que se ha generado en La Rioja y en España con la sucesión de huelgas de médicos, a lo que se suma ahora el anuncio de la suspensión de muchas de las actividades quirúrgicas de tarde, el presidente, Gonzalo Capellán, considera "inaceptable" que la ministra, Mónica García, no "escuche" a los médicos, y apela a su responsabilidad y a reunirse para negociar.