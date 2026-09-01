Capellán anuncia que el 40 por ciento de los 33 matriculados en Medicina son riojanos

El presidente, Gonzalo Capellán, abría en el Parlamento el Debate de la región con una exposición de cómo entiende el momento actual de la comunidad, aunque comenzaba refriéndose a la grave situación de Ceuta; mostraba todo su apoyo a los ceutíes ante una situación "inaudita y angustiosa".

Proseguía, el presidente, aludiendo a que gobernar es tomar decisiones que conviertan en hechos los compromisos adquiridos, y lo hacía elogiando la implantación del Grado de Medicina, con 2.000 solicitudes y 33 jóvenes ya matriculados, el 40 por ciento riojanos.

Además, destacaba el impulso a las infraestructuras sanitarias, o la implantación de varias técnicas, con los profesionales como clave del sistema, por lo que el presupuesto de 2027 llegará a 749 millones.

Por otro lado, Capellán ha defendido que la política de rebaja fiscal del Ejecutivo esta legislatura ha situado a La Rioja como la que más ha avanzado en competitividad fiscal, con más recaudación y más dinero en los bolsillos de los ciudadanos para llevar a cabo sus proyectos. Senda en la que se va a seguir trabajando para frenar el efecto de la inflación.

El Gobierno comenzará la preparación del próximo ciclo financiero europeo con una posición propia para el futuro Marco Financiero Plurianual 2028-2034, con una Oficina de Captación de Fondos Europeos de La Rioja.

También ha anunciado un nuevo Plan 2027-2031 para reactivar e impulsar los Polígonos e Infraestructuras Industriales, con 30 millones, o que el año que viene aumentará la aportación del Ejecutivo para facilitar el acceso a la vivienda por los jóvenes.

No ha faltado una referencia a las comunicaciones, para no perder más oportunidades respecto al resto de territorios, y en materia cultural, también ha hecho referencia Capellán a la exposición AutorIA, que acogerá San Millán de la Cogolla.

El presidente dice que aspira a gestionar el presente, más allá del calendario electoral que apunta al año que viene, y apela a que no se replique en La Rioja la fragmentación generada en la política nacional, sino generar un futuro común, con aportaciones y visiones de todos, respetando las discrepancias de opinión que puedan darse.

Concluida su intervención (que puede ver aquí) los grupos parlamentarios dispondrán de 30 minutos para presentar propuestas de resolución.

Mañana, la jornada dará comienzo a las 9 horas, con la intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 30 minutos cada uno.

El presidente podrá contestar a las cuestiones planteadas de forma aislada, conjunta o agrupada por razón de la materia. Los grupos parlamentarios podrán replicar durante un tiempo máximo de 10 minutos cada uno.