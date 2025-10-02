Capellán anuncia la extensión progresiva de la gratuidad de la matrícula universitaria para los riojanos

Jornada de sesión de pleno en el parlamento regional, en el que el presidente de la comunidad, Gonzalo Capellán, a pregunta del PP sobre el objetivo de las mejoras presupuestarias en Educación de cara al año que viene, ha anunciado que, en continuidad con las medidas puestas en marcha el curso pasado, se irá ampliando la gratuidad de la matrícula universitaria.

Capellán, ha anunciado que, “en coherencia y continuidad con la medida que implementamos el año pasado de hacer gratuita la primera matrícula de los estudios universitarios tanto para los riojanos que lo hacen en La Rioja como para aquellos que cursan fuera sus estudios, vamos a ampliar esa gratuidad para que también lo sea en el segundo año. Y lo va a ser sucesivamente, para que todos los riojanos, sin distinción de condición económica y que estudien en la Universidad de La Rioja, en la UNED o fuera de nuestra región, puedan tener la matrícula gratuita de sus estudios universitarios”.