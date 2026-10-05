La campana de Peroblasco volverá a sonar gracias a la Asociación Cultural Casa del Burro

La Casa del Burro presenta el proyecto ‘Campana’, una intervención artístico-social concebida para las ruinas de la Iglesia de Peroblasco, aldea de Munilla.

La iniciativa, subvencionada por el Gobierno de La Rioja y apoyada por el Ayuntamiento de Munilla, plantea la creación de una campana diseñada y fundida por los tres escultores canarios del colectivo y fundición Bronzo, que han incorporado en la pieza una inscripción alegórica a Peroblasco. La ‘Campana’ se trasladará desde Canarias para su instalación en la espadaña de las ruinas de la iglesia, situada en la plaza del pueblo.

El proyecto se concibe como una obra de land art que pretende “hacer sonar” el éxito de la rehabilitación de esta aldea de Munilla, que estuvo despoblada, y la consolidación de su población. La propuesta parte además de dos preguntas, “¿Qué es un pueblo sin habitantes? ¿Un campanario sin campana?”.

Campana de Peroblasco | Casa del Burro