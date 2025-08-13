Calahorra se moviliza por la seguridad ante el ataque de este fin de semana

La agresión que el pasado fin de semana se vivió en Calahorra, en plenas fiestas de la Juventud, dejó un herido, que se recupera en el Hospital de Navarra, pero también despertó la unión de la ciudadanía en contra de la violencia en sus calles.

Ayer por la tarde entre 800 y 1.000 personas se concentraban en los porches del Ayuntamiento para bajo el lema 'Queremos una Calahorra segura' y 'Queremos vivir sin miedo'. Un encuentro en el que también participaron la alcaldesa, Mónica Arcéiz, y los concejales del ayuntamiento para mostrar su repulsa a los actos violentos.

En cuanto al suceso en sí, queda por conocer el móvil y el arma empleada; Arcéiz explica que el agredido mejora en su ingreso y que quiere justicia para quien alteró el orden en Calahorra.

Hablábamos de esa gran convocatoria ciudadana en la tarde de ayer en Calahorra, y por la mañana, en los despachos se celebraba un encuentro privado de urgencia entre la alcaldesa y la delegada del gobierno en La Rioja para esclarecer lo sucedido. Tanto Beatriz Arráiz, como Mónica Arcéiz, insistían en la colaboración entre instituciones.