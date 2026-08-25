Calahorra estalla en alegría en un chupinazo dedicado a los que nos cuidan

A las 12:00 horas del mediodía estallaba la alegría en Calahorra, con el inicio de sus fiestas por San Emeterio y San Celedonio.

Siete días de fiesta por delante, con más de 400 actos programados, buena previsión meteorológica y que comenzaban con el chupinazo, que en este 2026 su alcaldesa, Mónica Arcéiz, ha querido dedicar a los sanitarios, los bomberos, la policía local y la guardia civil.

Antes de ese cohete se colocaban las 6 carrozas de las peñas. El primer premio del concurso ha recaído sobre la de la Peña Riojana; el segundo ha recaído en la de la Peña Calagurritana; y el tercero se lo ha llevado la Peña Philips.

Semana festiva en la que no habrá feria taurina pero sí encierros, capea y visita de José Antonio Campuzano.