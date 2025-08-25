Calahorra arranca 7 días de fiestas en honor a San Emeterio y San Celedonio

Comienzan las fiestas patronales de verano en Calahorra: 7 días en honor a San Emeterio y San Celedonio.

Desde las 10:00 horas ya hay movimiento, con la colocación de las carrozas en la calle General Gallarza. Después arrancaba una sesión de DJs en la fuente para caldear el ambiente de cara al lanzamiento del Chupinazo a las 12:00 horas del mediodía. Minutos después, su alcaldesa, Mónica Arcéiz, participaba en nuestro Más de Uno La Rioja.

Para garantizar la seguridad, el Ayuntamiento de Calahorra activa un dispositivo con más presencia policial. Velarán por el bienestar de estas fiestas: 202 agentes de la Policía Local y Protección Civil hará rondas nocturnas.

El Instituto Riojano de la Juventud, pone en marcha la quinta ruta del recorrido del Bus Joven, este sábado, con destino a Calahorra. Como siempre, salidas a las 23:00 horas y regreso entre las 06.30 y las 07.30 horas según la línea, porque para este fin de semana se han previsto 5 rutas:

El primer servicio partirá desde Logroño realizando paradas en El Villar de Arnedo y Pradejón.

El segundo recorrido saldrá de Aguilar del Rio Alhama, pasando por Cervera y Rincón de Soto

Otro servicio arrancará desde Cornago realizando paradas en Igea, Rincón de Olivedo, Grávalos, Quel y Autol.

Y habrá otros dos buses, en este caso sin paradas, que saldrán de Arnedo y de Alfaro.

Los billetes ya pueden adquirirse hasta la noche del viernes, o hasta agotarse, a través de la página web irj.es