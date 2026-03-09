El Café Moderno celebra su 110 aniversario con la construcción de una escuela infantil en Chad

Es uno de los locales más emblemáticos de la capital, si no el que más, que en la celebración de sus 110 años de historia busca seguir escribiéndola con una preciosa iniciativa solidaria. Hablamos del Café Moderno que regenta la familia Moracia, y que va a financiar la construcción de una escuela infantil en Chad.

Para ello une esfuerzos con la cervecera Damm, que también celebra su 150 aniversario, y con la Fundación Ramón Grosso, creada en junio de 2014 por los hijos del legendario ex-futbolista del Real Madrid, y que desarrolla iniciativas de cooperación en Chad hace años, entre sus otros proyectos educativos y sociales.

Para recaudar fondos se llevará a cabo un acto con este argumento que contaba en Más de UnoMariano Moracia. La escuela se construirá sí o sí, financiada por el Café Moderno, independientemente de la cantidad económica que se recaude con la acción solidaria

Será una escuela riojana, de Logroño, y llevará el nombre de Café Moderno, para ofrecer oportunidades educativas a decenas de menores en una zona especialmente vulnerable, con una atención particular hacia las niñas, cuya escolarización resulta especialmente complicada en muchas regiones del país. Una iniciativa con la que el Café Moderno quiere devolver a la sociedad parte de lo recibido durante más de un siglo de actividad.

Para celebrar el 110 aniversario del local, también se va a reeditar el libro que recoge la historia del establecimiento, cuya primera edición se publicó por su centenario.