Sumisión química

"Es el bulo perfecto": hablamos con el doctor Rabadán sobre el audio viral de la burundanga en Logroño

La Jefatura Superior de Policía asegura que no hay ninguna denuncia actual, a pesar de lo que dice el audio que se comparte por Whatsapp

Cecilia Romero

Logroño |

En las últimas horas un audio de Whatsapp se ha extendido por los teléfonos de nuestra región alertando del aumento de denuncias por intoxicación por burundanga. Algo que, al parecer, se trata de un bulo ya que Policía Nacional asegura que en la región no figura ninguna denuncia de este tipo en la actualidad.

Un audio de Whatsapp, que aparece como "enviado muchas veces", alerta sobre la preocupación ante este delito de sumisión química en el que además se habla de que los delincuentes introducen localizadores de ubicación en el bolso de la víctima.

En él se cita nombre de un bar de Logroño, la presunta conversación con un taxista y los resultados aportados por el servicio de urgencias.

La Jefatura Superior de Policía asegura que no hay ninguna denuncia actual, ni en las pasadas semanas, relacionadas con este asunto y José Luis Rabadán, médico especialista en adicciones, nos decía en Más de Uno La Rioja que la analítica debería certificarse fuera de la comunidad y como mucho, en 6 horas.

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