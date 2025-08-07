Los bollos y el queso lanzados ayer en Quel llegan a la redacción de Onda Cero La Rioja

El 6 de agosto es el día grande en Quel, que celebra la Fiesta del Pan y el Queso, dentro de sus fiestas del Santo Cristo de la Ermita y Nuestra Señora Virgen de la Antigua. Declarada de Interés Turístico Nacional en 2015, es un agradecimiento que se remonta a 1479, cuando la población de la Villa quedó mermada por una epidemia de peste a la que solo sobrevivieron 17 de sus 50 habitantes.

El acto central de la juornada comienza con la procesión desde la iglesia a la ermita de la Santa Cruz acompañando a Virgen de la Antigua, patrona de Quel y, posteriormente, con el lanzamiento, desde la balconada de la ermita, de 2.500 bollos de pan y 50 kilos de queso. Posee la peculiaridad de ser una de las fiestas más antiguas de la Península Ibérica con más de 500 años de antigüedad. Además, se encuentra entre las pocas fiestas de España que permiten demostrar su celebración ininterrumpida, desde su fundación hasta la actualidad, a través de diversos documentos y grabados.

Un emotivo homenaje a esta tradición riojana que va cambiando, como nos comentaban María José Palacios, primera mujer cofrade; Víctor Manuel Rada, alcalde de Quel; y algunos jóvenes participantes en este evento.

Todo esto de la mano de nuestra compañera de prácticas, la joven queleña, Iris Martínez.