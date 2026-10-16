La Banda de Música de Logroño recordará la obra de Azcona en un concierto inédito el 29 de octubre

El teatro Bretón de Logroño será escenario de uno de los actos institucionales de este “Año Azcona” con un concierto inédito en el que la Banda de Música de Logroño interpretará partituras de las películas que firmó el guionista riojano.

El espectáculo “Bailando con Azcona” reunirá el talento de los 40 músicos que componen la banda municipal, con el de bailarines locales: gracias a la colaboración de la Casa de la Danza y la asociación Tango Firulete.

Las 200 invitaciones dobles se conseguirán a través de un sorteo. Desde el lunes se podrá recoger en el Servicio 010 del Ayuntamiento unos formularios que deberán introducirse en una urna; o enviando un correo electrónico a 010@logrono.es indicando en él nombre, apellidos, DNI, teléfono y mail de la persona participante.