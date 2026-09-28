Balance de San Mateo 2026: participación de récord e incidencias mínimas

El Ayuntamiento de Logroño ha hecho balance de las fiestas de San Mateo 2026, con una valoración positiva de la participación ciudadana, el comportamiento de los logroñeses y la normalidad con la que se han desarrollado las celebraciones, ante la baja incidencia de altercados. El Consistorio ha destacado también la buena coordinación entre los distintos recursos organizativos, de seguridad y de atención sanitaria desplegados durante los eventos multitudinarios.

Entre los actos con mayor afluencia se encuentran el cohete anunciador y la sesión protagonizada por los DJ de Europa FM Uri Farré y Patricia Nine, que reunieron a unas 50.000 personas. Los fuegos artificiales congregaron a cerca de 40.000 espectadores, mientras que la actuación de la orquesta París de Noia, en el parque de La Ribera, reunió a unas 25.000 personas.

Uno de los puntos destacados de estas fiestas ha sido la recuperación del Espacio Peñas 2.0, ubicado en el aparcamiento de Valbuena: también ha registrado una importante afluencia la Casa de Andalucía, con unas 8.000 personas diarias. A ello se suma la celebración del concurso de Calderetas, que contó con 150 mesas, y la Exaltación de la Chuletilla, en la que participaron 155 cuadrillas.

La programación ha incluido propuestas dirigidas a todos los públicos, desde las siete sesiones de Gorgorito, hasta los conciertos de Puro Relajo, con 17.000 personas en la plaza del Ayuntamiento, y El Drogas con unas 14.000.

Como aspecto negativo, la concejala de Festejos, Laura Rivas, ha lamentado lo ocurrido durante la segunda sesión de fuegos artificiales, un episodio por el que se ha abierto un expediente.