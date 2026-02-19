El Balance de Criminalidad en La Rioja apunta 36,7 infracciones penales por cada mil habitantes, mientras que la media nacional asciende a 50,4

Según los datos del Balance de Criminalidad de 2025, esta se situó en 36,7 infracciones penales por cada mil habitantes, por debajo de la media de España que fue de 50,4, con lo que la región se mantiene con la misma tasa que al concluir 2024 y sigue como cuarta comunidad autónoma más segura del país.

Durante 2025 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieron conocimiento de 12.004 infracciones penales. La criminalidad convencional ha descendido un 5,5% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, es significativo el fuerte incremento de la cibercriminalidad con un aumento del 26,8%, que ha repercutido directamente en los datos de la tasa general de criminalidad.

El porcentaje de infracciones penales esclarecidas fue del 44,2% frente al 42,1% de 2024, y la tasa de detenidos e investigados por cada 1.000 infracciones penales fue de 299 (8 puntos más que en 2024).

En Logroño la tasa de criminalidad se incrementa hasta el 39,4%, frente al 37,0% del año anterior, con un mínimo descenso del 0,1% en la convencional pero un aumento de la cibercriminalidad que concluye el año con un 36,3%. En Calahorra la tasa de criminalidad sigue en descenso un trimestre más. En 2024 se situaba en el 54,8 y ahora queda fijada en 46,5%.

La convencional ha bajado un 19% y la cibercriminalidad ha aumentado un 17,8% hasta 212 delitos cometidos.