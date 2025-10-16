Los autónomos riojanos discrepan sobre la subida de cuotas a la Seguridad Social

El Ministerio de la Seguridad Social ha propuesto una subida de las cuotas para los autónomos, que se pueden mantener hasta 2031. Según el Gobierno, el objetivo es reforzar el sistema de pensiones y adaptarlo a las nuevas necesidades económicas. Anuncio que ha generado controversia en este segmento empresarial. Si se aprueba la reforma que propone el ministerio, la subida iría desde 11 euros, para la cuota más baja, que alcanzaría 217,37 euros al mes, y la cuota más alta aumentaría 206 euros, hasta alcanzar los 796,24 euros.

Los autónomos riojanos integrados en la FER rechazan la propuesta del Ministerio de Seguridad Social de subir el año que viene las cuotas de este colectivo, y reclaman su retirada, porque los incrementos pueden suponer hasta un 35%, según Pedro José Sáez, responsable de asesorías y secretario de autónomos de la FER.

Por su parte, Javier Marzo, secretario general de UPTA Rioja, habla de que esto es un acuerdo que viene de 2022 entre Gobierno y asociaciones de autónomos, y que se ha de entender como una protección social, y que más del 60% de quienes han cotizado por encima de lo correspondiente, y con derecho a devolución, ha renunciado a esa devolución para poder cotizar más.