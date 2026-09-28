Salud

El "Autobús del Cerebro" aparca este martes en el CIBIR con actividades y pruebas gratuitas

La Sociedad Española de Neurología desarrolla la Semana del Cerebro para acercar a la sociedad información sobre enfermedades y prevención

Cecilia Romero

Logroño |

Autobús Cerebro

La Sociedad Española de Neurología desarrolla la Semana del Cerebro, con la que busca acercar a la sociedad información sobre de las enfermedades que pueden afectar al cerebro, y plantear algunas de las cosas que podemos hacer en el plano preventivo.

Mañana, martes, llegará a La Rioja, concretamente junto al CIBIR, un autobús en el que se ofrecerán esas explicaciones, además de ofrecer la posibilidad de realizar actividades o pruebas al respecto, bajo la atención de los neurólogos del Hospital San Pedro.

La jefa de la unidad de Neurología, Eugenia Marzo, recuerda que son más de 500 enfermedades, las relacionadas con el cerebro, unas más conocidas que otras.

Como en el resto de ámbitos de la salud, la prevención y el autocuidado juegan un papel muy importante para aspirar a tener la mejor salud cerebral posible.

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