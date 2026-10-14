Aspace Rioja busca reunir a 3.000 marchosos solidarios el domingo 25 de octubre

El domingo 25 de octubre vuelve la marcha Aspace con su recorrido habitual de 19 km, en ruta circular por Logroño, Villamediana, Alberite, Lardero y vuelta a la capital.

La marcha saldrá a las 10:00 horas de la mañana del Polideportivo Las Gaunas y en la llegada se realizará la tradicional degustación de patatas, con la música de la escuela Pícolo y Saxo. A lo largo del recorrido se ofrecerá avituallamiento a los participantes en esta cita familiar y deportiva, a la que nos invitaba a participar la presidenta de la entidad, Manoli Muro.

En esta edición número 42 se espera la participación de 3.000 participantes y 25.000 euros de recaudación que se destinarán al programa de “Sensibilizadores” que explicaban una de sus usuarias, Yaiza Heras, y el responsable del área asociativa, Roberto Sobrino.

Las inscripciones pueden realizarse hasta el 24 de octubre a través de la plataforma www.marchaspace.com para facilitar las inscripciones y podrán recoger una bolsa de regalos desde el miércoles 21 al sábado 24 en horario de 11 a 14 y 17 a 20 horas en la sede de Aspace y en los centros comerciales Parque Rioja y Berceo.