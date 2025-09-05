VINO

ASAJA denuncia "la vendimia de la vergüenza" tras seis años de pérdidas para los viticultores

La OPA lamenta precios ruinosos que están acabando con el sector y las viñas

Diana Victoriano

Logroño |

ARAG-ASAJA denuncia, que precisamente en el año del centenario de la Denominación de Origen Calificada Rioja, el sector está atravesando “la vendimia de la vergüenza” por los bajos precios ofrecidos por bodegas a los viticultores en esta campaña.

Su secretario general, Igor Fonseca, señalaba que los viticultores piden rentabilidad, en una vendimia muy complicada y tras 6 años de pérdidas.

Lo ha hecho ante la sede de Grupo Rioja, con pegada de carteles bajo el mensaje “Sin viticultores no hay Rioja”, pero aclaran que es un mal en el que participan bodegas de cualquier tamaño e incluso aquellas que no están asociadas.

La organización agraria asegura que, el avance en el calendario, sin precios marcados por parte de muchas bodegas, genera inseguridad entre los viticultores, que prefieren ocultarse por miedo a represalias, y lamenta también el paisaje que dejando esta falta de rentabilidad en las viñas.

