Arráiz explica las maneras de acceder al proceso extraordinario de regularización de migrantes en La Rioja

Hoy comienza el proceso de Regularización Extraordinaria de Migrantes, tras su aprobación en el Consejo de Ministros el pasado martes, al que se estima podrían acogerse entre 5.000 y 7.000 personas en La Rioja.

La delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, lo defiende como un proceso necesario, que cuenta con apoyos muy diversos, desde la Iglesia, al ámbito empresarial, pasando por el tercer sector…y, por el cual, estas personas podrán cumplir con sus obligaciones fiscales.

Insistía Arráiz en que la oficina de extranjería no tramitará esta regularización, (a pesar de registrarse algunas colas esta mañana), sino que se hará a través de las oficinas de Correos y de la Seguridad Social.

Arraiz explicaba cómo iniciar el proceso de forma telemática , disponible desde hoy, y según la delegada, vía más eficaz, y sin cita previa. En este servicio de colaboradores figura también Comisiones Obreras, que ya aparece inscrito en el registro y en la web del ministerio.

La otra forma de comenzar el proceso es a través de cita previa , que también se puede solicitar desde hoy pero no se adjudicarán fecha ni lugar hasta el próximo lunes. A partir del lunes llegarán los avisos de esas primeras citas presenciales, con posibles cambios en sus ubicaciones, según la delegada.

Tanto con la modalidad telemática como con la presencial, la persona tendrá su permiso desde que se le notifique el inicio del proceso.

El procedimiento cuenta con críticas, entre ellas ayuntamientos como Calahorra o Logroño que dicen no tener información, o los sindicatos, que denuncian cierto caos y señalan diferencias entre los trabajadores de las distintas oficinas, especialmente en Correos.