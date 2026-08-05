Arnedo, dentro de un entramado de narcotráfico internacional con 43 detenidos, 21 toneladas de cocaína incautadas

Nuevo golpe al narcotráfico internacional con Arnedo como una de las sedes principales: 21 toneladas de cocaína incautadas y una organización desarticulada tras la detención de 43 personas: 36 en Ecuador y 8 en España, tres de ellas en La Rioja, que ya están en prisión.

La denominada operación Mondragón se salda, además, con la incautación de un millón de euros en efectivo que se encontró en los registros efectuados en la ciudad riojabajeña, asentamiento principal de la organización criminal.

Según el Ministerio del Interior el entramado introducía contenedores con grandes cantidades de cocaína procedente de Brasil y Ecuador, a través de los puertos de Málaga, Algeciras y Valencia.

La organización criminal se estructuraba en tres ramas diferenciadas:

La primera, integrada por ciudadanos españoles y marroquíes , se encargaba de crear el entramado empresarial necesario para la importación de contenedores.

, se encargaba de crear el necesario para la importación de contenedores. La segunda, que operaba principalmente desde el puerto de Guayaquil , en Ecuador, donde se introducía la droga antes de su envío a España.

, en Ecuador, donde se introducía la droga antes de su a España. Y la tercera, asentada en Dubai, formada por inversores de origen albanés, financiaba las empresas españolas mediante la inyección de grandes cantidades de dinero, permitiendo sostener su actividad mercantil y camuflar los envíos periódicos de droga.

A lo largo del año 2024 se llevaron a cabo varias actuaciones policiales que condujeron a la incautación de varios de estos envíos y en marzo de 2025 se realizó la primera fase de la investigación en Ecuador, con 50 registros domiciliarios y 36 detenciones.

En España, como consecuencia de esta investigación de más de dos años, se desarrollaron actuaciones en Alicante, Sevilla, Cádiz y La Rioja.