Rioja Baja

Arnedo celebra sus fiestas en honor a San Cosme y San Damián con más de 200 actos hasta el viernes

La ciudad del calzado celebra desde el sábado más de 200 actos entre los que destacan los fuegos artificiales, el Zapato de Oro, la música y la pelota

Cecilia Romero

Logroño |

Fiestas de Arnedo

Las fiestas de San Cosme y San Damián ya han estallado en Arnedo. La ciudad del calzado vive desde el pasado sábado unas jornadas festivas que combinan tradición, cultura, música y deporte y que se prolongarán hasta este viernes con más de 200 actos para todos los públicos.

La celebración arrancó con fuerza y ayer volvió a quedar patente una de las tradiciones más singulares de estas fiestas: el intento de robo de los santos. Los auroros, acompañados por los navarros de Andosilla, volvieron a protagonizar este particular enfrentamiento, aunque, un año más, San Cosme y San Damián permanecen en tierras riojanas y, al menos hasta el próximo otoño, seguirán en Arnedo.

Durante toda la semana, las peñas Tao, Lubumbas y La Chispa, junto a la Asociación Toro en la Calle, llenarán las calles de actividad. La programación taurina volverá a tener un papel protagonista, con el Zapato de Oro en juego, además de encierros, vaquillas y sueltas de reses bravas. Y no faltarán dos citas especialmente tradicionales en Arnedo: los toros embolados, que se celebrarán el miércoles y el viernes.

La música también será protagonista. Esta noche, la Puerta Munillo acogerá un tributo a Barricada, mientras que en los próximos días llegará también un homenaje a Hombres G y la actuación de David Otero, que pondrá música a las fiestas.

Los más pequeños tienen también su espacio en el programa festivo con la presencia, un año más, de Gorgorito. Y el Teatro Cervantes continúa levantando el telón durante estas fiestas, después de acoger el pasado viernes el pregón, a cargo del cómico y guionista arnedano Ventura Gil de Gómez.

Arnedo encara así los últimos días de unas fiestas que mantienen vivas sus tradiciones y que ofrecen propuestas para todas las edades. Y todavía queda mucho por delante antes del inevitable ‘Pobre de mí’. Entre las citas del viernes, la paellada en el barrio de La Paz pondrá también el sabor a una jornada en la que los arnedanos seguirán disfrutando de sus fiestas de San Cosme y San Damián.

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