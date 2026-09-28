Arnedo celebra sus fiestas en honor a San Cosme y San Damián con más de 200 actos hasta el viernes

Las fiestas de San Cosme y San Damián ya han estallado en Arnedo. La ciudad del calzado vive desde el pasado sábado unas jornadas festivas que combinan tradición, cultura, música y deporte y que se prolongarán hasta este viernes con más de 200 actos para todos los públicos.

La celebración arrancó con fuerza y ayer volvió a quedar patente una de las tradiciones más singulares de estas fiestas: el intento de robo de los santos. Los auroros, acompañados por los navarros de Andosilla, volvieron a protagonizar este particular enfrentamiento, aunque, un año más, San Cosme y San Damián permanecen en tierras riojanas y, al menos hasta el próximo otoño, seguirán en Arnedo.

Durante toda la semana, las peñas Tao, Lubumbas y La Chispa, junto a la Asociación Toro en la Calle, llenarán las calles de actividad. La programación taurina volverá a tener un papel protagonista, con el Zapato de Oro en juego, además de encierros, vaquillas y sueltas de reses bravas. Y no faltarán dos citas especialmente tradicionales en Arnedo: los toros embolados, que se celebrarán el miércoles y el viernes.

La música también será protagonista. Esta noche, la Puerta Munillo acogerá un tributo a Barricada, mientras que en los próximos días llegará también un homenaje a Hombres G y la actuación de David Otero, que pondrá música a las fiestas.

Los más pequeños tienen también su espacio en el programa festivo con la presencia, un año más, de Gorgorito. Y el Teatro Cervantes continúa levantando el telón durante estas fiestas, después de acoger el pasado viernes el pregón, a cargo del cómico y guionista arnedano Ventura Gil de Gómez.

Arnedo encara así los últimos días de unas fiestas que mantienen vivas sus tradiciones y que ofrecen propuestas para todas las edades. Y todavía queda mucho por delante antes del inevitable ‘Pobre de mí’. Entre las citas del viernes, la paellada en el barrio de La Paz pondrá también el sabor a una jornada en la que los arnedanos seguirán disfrutando de sus fiestas de San Cosme y San Damián.