"Las Siete Villas no quiere el Parque Natural que plantean desde los despachos de Logroño"

Arboles talados cortan las carreteras del Najerilla en protesta por la iniciativa del Gobierno regional

La alcaldesa de Viniegra de Arriba, Laura Crespi (PP), dice no compartir actos vandálicos pero afirma rotundamente que "se nos está cerrando la boca y no se está teniendo en cuenta la opinión de las 7 Villas, que no quiere el Parque Natural" Esta madrugada ha quedado cortada al tráfico la carretera del Najerilla (LR-113) a partir de Anguiano como consecuencia de la presencia en la calzada de árboles talados y restos de animales muertos junto a pancartas con lemas como "Nuestros animales mueren, nuestros montes arderán; los quemaremos".

Onda Cero La Rioja