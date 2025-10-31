"Aquí los únicos perjudicados somos mi hijo y yo. Yo no he hecho nada", reitera el acusado por el crimen de Los Lirios

El marido de Mercedes, la mujer que apareció muerta en su domicilio del barrio logroñés de Los Lirios en 2020, reiteraba en la Audiencia Provincial, su inocencia. Tras ocho jornadas de juicio con versiones contradictorias y sin pruebas concluyentes, las partes presentaban hoy sus informes al jurado.

El fiscal pide 22 años de prisión y ha aumentado la indemnización al hijo de la pareja de 50.000 a 100.000 euros, sosteniendo que el acusado mató a Mercedes porque ella quería separarse y que viajó de noche desde Gumiel de Mercado (en Burgos) para cometer el crimen. El abogado de la acusación, que representa a los 8 hermanos de Mercedes, respaldaba los indicios presentados por la fiscalía.

En cambio, la defensa sostiene que el matrimonio tenía una buena relación y que el acusado pasó la noche en Gumiel, una versión apoyada por el hijo de la pareja.

El abogado del marido denunciaba la ausencia total de pruebas y calificaba el proceso como una “investigación tendenciosa” en la que la policía habría intentado forzar la culpabilidad del acusado sin estudiar otras vías y acotando la data de la muerte para que coincidiera con un viaje del que tampoco se han presentado pruebas.

El lunes el Presidente del jurado entregará el Objeto del Veredicto a los 9 miembros del jurado popular para que comiencen la deliberación sobre la culpabilidad o no del acusado.

