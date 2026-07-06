"La antigua estación" de Logroño se pone en marcha como centro intergeneracional

El 8 de septiembre del 2023 la estación se cerraba y arrancaba este proyecto que hoy es una realidad. Esta misma mañana comenzaban algunas actividades que reunían a niños de ludotecas y personas de la tercera edad.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, en la presentación a medios señalaba que esta sede acoge la oficina de mayores, algunas asociaciones y otras propuestas de la ciudadanía.

La inauguración institucional se celebrará esta tarde a las 19:30 horas con la participación del presidente regional, Gonzalo Capellán.

Escobar apuntaba que este proyecto inició en la pasada legislatura, y que ha contado con una financiación de 3 millones de euros, buena parte, provinientes de fondos europeos, gracias a la colaboración entre el gobierno de España y el Ayuntamiento.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, recordaba los aspectos que han hecho posible la ayuda europea.