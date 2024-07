El Anguiano hace historia, equipo de 2ª Federación

Un sueño hecho realidad. El Club Deportivo Anguiano consiguió un histórico ascenso a 2ª federación (RFEF) el pasado 23 de junio, en casa, empatando a 1 con el Club Deportivo Ardoi y haciendo válido el 0-3 conseguido en la ida en su visita al tercer clasificado del grupo navarro.

Por el camino, y tras finalizar cuarto en el grupo 16 de Tercera RFEF (3º dado que el Calahorra B no podía jugar Play Off de ascenso), dejaron al CD Varea (1-1 en la ida y 2-1 en la vuelta en Isla tras la prórroga) y a la SD Oyonesa (0-0 y 2-1 en la vuelta con un gol de Padin en el 119 de la prórroga). Tras su cuarto Play Off consecutivo, el Anguiano consigue un ascenso histórico para la localidad, y que salva al Tedeón de su descenso de Tercera RFEF.

Nos acompaña la familia Neila, Jose y José Miguel, para desgranar la historia de este equipo que ya tiene su historia, incluso heredada de un primer CDA, ideado por quien llegó de cura con sotana y con botas de fútbol incorporadas, Pedro Rosales. Históricos también del Anguiano Rodolfo Blanco y Ricardo Quintanar, Fito y Richard que, junto a Charly, son 3 jugadores del primer y del segundo Club Deportivo Anguiano.

Contactamos también con Ángel Romero, Chilo, quien pensó en Neila para relanzar el equipo que ahora hace historia.

Y estamos hablando de hace 30 años, temporada 1994-95 en el que Neila volvió a reencontrarse con el pueblo que había dejado atras a los 16 años. Y Jose no fue solo en esta aventura, los hijos, Sara y José Miguel, todavía pequeños y Blanqui, la encargada de lavar las camisetas y las pantolenatas de toda la plantilla.

La familia Neila ha estado siempre al frente y en el barro de lo que fue un club de Regional en sus inicios. Hasta la temporada 2004-2005, donde gracias a la separación de grupo entre La Rioja y Navarra, los 9 primeros de Regional subieron a Tercera, entre los que se encontraba el Anguiano. Y desde entonces, siempre peleando por ascender a la Segunda B de aquella época. Para el recuerdo Play Offs donde casi se toca el cielo de la categoría de bronce, como ante el Rel Club Deportivo B en la 2006-2007 o ante el Portugalete en la 2009-2010.

Y ahora afrontarán la temporada más ilusionante de su historia. Debut en la cuarta categoría nacional, donde tendrán que enfrentar un grupo con muchos conocidos. Competirá en el Grupo II de la 2 ª RFEF junto a otros 4 equipos riojanos: la Unión Deportiva Logroñés, la Sociedad Deportiva Logroñés, el Club Deportivo Calahorra y el Club Deportivo Alfaro. Junto a ellos, otros cinco equipos vascos (Real Sociedad B, Alavés B, Gernika, Arenas Club de Getxo y Club Deportivo Vitoria), 5 aragoneses (Utebo, Unión Deportiva Barbastro, Sociedad Deportiva Ejea, Deportivo Aragón y Club Deportivo Teruel) y 3 navarros (Tudelano, Subiza e Izarra). Muchos filiales (Real B, Subiza, Alavés B y Deportivo Aragón), y muchos recién ascendidos de Tercera: Vitoria, Ejea, Subiza, Alfaro y el propio Anguiano.

Por el momento, el CD Anguiano tiene que resolver varias cuestiones. La primera es el presupuesto. Las bases de la competición exigen un presupuesto mínimo de 400.000€, algo que se antoja imposible para el

Anguiano, cuyo presupuesto en Tercera rondaba los 80-90 mil euros. La segunda, jugar en Isla. Un estadio donde caben entre 1.000 y 1.5000 personas, cuando el mínimo exigido es de 3.000. Y en el que no se juega de noche por la luz, cuando en 2RFEF se exige un mínimo de 500 luxes para poder televisarse los partidos. Aspectos que, sabiendo lo especial que es la situación del club (un pueblo de 500 personas, primera temporada en un grupo a nivel nacional y un campo en plena naturaleza).

De todas formas, el club ya se ha puesto en marcha con la planificación de plantilla. Héctor Urquía continuará al frente del banquillo, y ya han renovado a sus capitanes Moha, Iñigo San Martín y Héctor, además de Félix Pavía, Samuel Azofra, Jorge Olarte. Raúl Heras y Mario Urrecho. También han confirmado las llegadas de Álvaro Alido desde el Varea, Badr El Amerani desde el Balsamaiso y Álvaro García desde el Tudelano.