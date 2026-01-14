Alumnos del instituto de Haro difunden imagenes de compañeras manipuladas con IA

Nos topamos hoy con un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando se hace un uso pernicioso de ciertas herramientas de IA, al alcance de todos...especialmente de menores....

Según informa Diario La Rioja, varios alumnos del IES Manuel Bartolomé Cossío de Haro han difundido en un grupo de whatsapp imágenes de más de 10 compañeras, de entre 14 y 16 años, que habían sido alteradas con Inteligencia Artificial para crear imágenes de contenido sexual utilizando su rostro.

Explican las familias que la mayoría de progenitores de las afectadas recibió una llamada del centro explicando lo sucedido. Parece que el lunes, en un baño del centro, un alumno enseñó a otros compañeros esas imágenes manipuladas, otro alumno se lo comentó a una de las implicadas, y éstas dieron parte a dirección del centro, que comprobó la existencia de las imágenes en un grupo de 3 alumnos, al que 2 pasaban fotos para que el primero la modificase.

También apuntan las familias que el centro asegura que es una falta muy grave, por lo que se adoptará un castigo ejemplar.

Según la Guardia Civil, el pasado día 12 se presentó una familia, presentó una denuncia por la posible circulación de una fotografía en la que se habría colocado el rostro de una alumna sobre el cuerpo desnudo de otra persona y tras las verificaciones realizadas y una vez obtenida la imagen original, la familia ha retirado la denuncia al comprobar que la fotografía no mostraba a la estudiante desnuda ni vulneraba su intimidad de forma directa.

La consejería Educación conoce lo ocurrido e Inspección Educativa y dirección del centro emprenderán las medidas necesarias.

La situación ha generado gran disgusto general, al tratarse de compañeros de toda la vida.