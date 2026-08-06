Alfaro y Aldeanueva de Ebro inauguran la vendimia 2026 en La Rioja

Primer día de vendimia, en La Rioja con recogida de tempranillo blanco en Aldeanueva de Ebro y en Alfaro. Estamos siendo testigos de la vendimia más temprana de la historia con registros muy inusuales en el calendario del campo.

Amador Escudero, director técnico de Bodegas Ilurce, compartía este primer día de vendimia en Más de Uno La Rioja, que arrancaba a las 03:00 horas de la madrugada y concluía en la prensa con la calidad de uva deseada.

También hoy hemos recibido el primer Boletín de Maduración publicado por el Consejo Regulador de la DOCa Rioja.

Por el momento recoge únicamente los datos de Rioja Oriental, y señala que la evolución de la maduración de la uva avanza con cierto retraso en comparación con la campaña de 2025, especialmente en lo que respecta a la maduración alcohólica.

En cuanto al tamaño de la uva, el peso medio de la baya se sitúa, en general, por debajo del registrado el año pasado. La mayor diferencia se observa en la variedad Graciano, con una reducción del 15,46%, mientras que Mazuelo es la excepción, al presentar un ligero incremento del 5,54%.

El informe también destaca que los niveles de acidez y pH son los adecuados para estas fechas del ciclo vegetativo. Además, los primeros indicadores de madurez fenólica muestran una evolución positiva y reflejan diferencias significativas respecto al primer boletín de la campaña anterior.