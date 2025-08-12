Aldeanueva inicia el lunes la vendimia con merma en la producción y la ilusión de una calidad extrema

La cooperativa Viñedos de Aldeanueva de Ebro se prepara para iniciar la vendimia del Rioja el próximo lunes; las cuadrillas comenzarán recogiendo los primeros racimos de tempranillo blanco como acordó ayer un equipo técnico. La idea inicial era comenzar mañana pero se ha decidido esperar a pasado el puente para una maduración mejor de las uvas. El Director General, viñedos Aldeanueva, Abel Torres, nos daba más datos.

Los análisis dictan que ya se ha alcanzado un grado de acidez alto y la maduración alcohólica se sitúa entre 11 y 12, en viñedos sanos con buena hoja, a pesar del intenso calor. Se espera una cosecha corta, una de las más escasas de las últimas décadas en tinto y una merma del 10 por ciento en blanco, aunque aún depende de las altas temperaturas o las posibles tormentas de las próximas semanas.

Parece que está claro que la cosecha va a ser corta pero la calidad depende especialmente de las próximas semanas.