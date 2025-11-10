Agricultura confina aves en 6 municipios riojanos para impedir la propagación de gripe aviar

Crece la preocupación ante la propagación de la gripe aviar y, por ello, el Ministerio de Agricultura aplica desde este lunes, 10 de noviembre, medidas para prevenir su propagación.
Se registra una semana de un aumento del riesgo por la proliferación de casos en Europa -sobre todo en aves silvestres-; los movimientos migratorios y el descenso de las temperaturas.
Seis municipios riojanos afectados por estas medidas: Alfaro, Calahorra, Hervías, Leiva, Logroño y Tormantos.
Desde el Ministerio se enumeran varias prohibiciones por precaución, entre ellas:
- No se pueden criar patos ni gansos junto con otras aves de corral.
- Tampoco pueden criar aves de corral al aire libre, salvo si están protegidas y se evita el contacto con aves silvestres.
- Queda prohibido dar agua de depósitos a las aves donde puedan beber aves silvestres, a menos que esta agua esté tratada para eliminar virus.
- Y además, no se permite llevar aves de corral ni cautivas a ferias, exposiciones, o concentraciones de animales.