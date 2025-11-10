Agricultura confina aves en 6 municipios riojanos para impedir la propagación de gripe aviar

Crece la preocupación ante la propagación de la gripe aviar y, por ello, el Ministerio de Agricultura aplica desde este lunes, 10 de noviembre, medidas para prevenir su propagación.

Se registra una semana de un aumento del riesgo por la proliferación de casos en Europa -sobre todo en aves silvestres-; los movimientos migratorios y el descenso de las temperaturas.

Seis municipios riojanos afectados por estas medidas: Alfaro, Calahorra, Hervías, Leiva, Logroño y Tormantos.

Desde el Ministerio se enumeran varias prohibiciones por precaución, entre ellas: