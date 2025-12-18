"Agreden a un sanitario y no ocurre nada, estamos ante un problema estructural y de normalización de la violencia"

La noticia más destacada de las últimas horas es la agresión, física y verbal, sufrida ayer en Urgencias del San Pedro por más de una decena de profesionales sanitarios, seguridad del hospital y agentes de la Policía Nacional, por un paciente que era atendido en un box.

Ha sido detenido por la Policía Nacional a la espera de pasar a disposición judicial, y que posee varios antecedentes por hechos similares. Las diligencias están en fase de investigación y se toma declaración a todo el personal lesionado. Apunta la policía que los agentes recibieron un ‘cabezazo’, golpes, arañazos y mordeduras, y que el agresor intentó arrebatar la pistola de uno de los agentes, y una jeringuilla con un tranquilizante, a una persona del servicio médico para clavársela a los agentes.

Los profesionales sanitarios de Urgencias han emitido un comunicado de condena y reclaman medidas que frenen estas situaciones, cada vez más comunes. Condena a la que se han sumado los colegios de médicos y enfermería, como nos explicaban Valentín Lisa, jefe de sección de urgencias y vocal de hospitales del Colegio de Médicos.

La secretaria del Colegio de Enfermería, Carmen García, señalaba que todos los colectivos sanitarios esperan que la norma recientemente aprobada en el Parlamento, para endurecer las sanciones, se cumpla.

El Servicio Riojano de Salud emprenderá acciones legales ante este hecho intolerable, como nos explica Corpus Gómez, gerente de Atención Hospitalaria.