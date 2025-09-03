Agoncillo podría contar con varios vuelos semanales a Barcelona

El presidente del Gobierno regional, Gonzalo Capellán, ha anunciado que en las próximas semanas el Ejecutivo regional licitará un nuevo concurso de aerolíneas para establecer una nueva conexión con Barcelona desde el aeropuerto de Logroño-Agoncillo por dos años.

La propuesta, con un presupuesto anual de 1,1 millones de euros (+ IVA), prevé una frecuencia de 2-3 vuelos semanales y el inicio de las operaciones en primavera de 2026, si bien la venta de billetes podría comenzar a finales de este año.

Este nuevo vuelo regular se prestará con la moderna aeronave CRJ-1000 que, tal y como ha detallado el presidente, “cuenta con una capacidad mínima de 100 pasajeros lo que va a permitir mejorar y ampliar las capacidades del aeropuerto que, ahora sí, obligatoriamente AENA tendrá que aplicar, con mayor horario y medios para operar que precisan este tipo de aeronaves”.

El presidente ha señalado que “ante el déficit de infraestructuras de nuestra Comunidad, el Gobierno de La Rioja sigue trabajando para potenciar las existentes con esta decisión que contribuye a mejorar las conexiones con el segundo nodo aeroportuario del país, favoreciendo así la conexión con destinos internacionales”.

Apuntaba Capellán que "la conectividad aérea es un motor de desarrollo socioeconómico y de progreso para los territorios por ese hemos trabajado por impulsar el aeropuerto desde el primer minuto”.