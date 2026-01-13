El aeropuerto de Logroño-Agoncillo bate su récord y se prepara para el despegue a Barcelona

El Aeropuerto de Logroño-Agoncillo cerró 2025 con récord de operaciones, superando los 14.000 aterrizajes y despegues, y con un incremento del 61,8 por ciento respecto a 2024. El número de viajeros creció en un 21.4 por ciento con cerca de 23.000 usuarios más que en 2024.

De los 21.000 viajeros comerciales, cerca de 18.000 se desplazaron en conexiones nacionales, mientras que 3.400 lo hicieron en vuelos con origen o destino fuera deEspaña. Grandes cifras que celebraba en nuestros micrófonos el consejero de Infraestructuras, Daniel Osés.

La pasada semana conocíamos que, a finales de marzo, Vueling comenzará a operar el enlace aéreo con Barcelona, con frecuencias matinales los lunes, los miércoles y los sábados, (y con cambio en los meses de verano), como nos explicaba Jordi Pla, director de Red y Estrategia de la compañía.

Este enlace aéreo permitirá que aumenten las visitas a nuestra tierra y, además de conectarnos con la ciudad condal, abrirá numerosas posibilidades de desplazamiento a otros destinos, como ocurre ahora con Madrid.