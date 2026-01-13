Infraestructuras

El aeropuerto de Logroño-Agoncillo bate su récord y se prepara para el despegue a Barcelona

El 27 de marzo Vueling comienza a dar servicio con tres conexiones semanales con la ciudad condal

Onda Cero La Rioja

Logroño |

El Aeropuerto de Logroño-Agoncillo cerró 2025 con récord de operaciones, superando los 14.000 aterrizajes y despegues, y con un incremento del 61,8 por ciento respecto a 2024. El número de viajeros creció en un 21.4 por ciento con cerca de 23.000 usuarios más que en 2024.

De los 21.000 viajeros comerciales, cerca de 18.000 se desplazaron en conexiones nacionales, mientras que 3.400 lo hicieron en vuelos con origen o destino fuera deEspaña. Grandes cifras que celebraba en nuestros micrófonos el consejero de Infraestructuras, Daniel Osés.

La pasada semana conocíamos que, a finales de marzo, Vueling comenzará a operar el enlace aéreo con Barcelona, con frecuencias matinales los lunes, los miércoles y los sábados, (y con cambio en los meses de verano), como nos explicaba Jordi Pla, director de Red y Estrategia de la compañía.

Este enlace aéreo permitirá que aumenten las visitas a nuestra tierra y, además de conectarnos con la ciudad condal, abrirá numerosas posibilidades de desplazamiento a otros destinos, como ocurre ahora con Madrid.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer