El acusado del crimen de Los Lirios mantiene que el día del crimen estaba en Burgos con su hijo

En la Audiencia, van concluyendo las jornadas por el juicio del Crimen de Los Lirios, en el que se juzga a un hombre por el asesinato de su mujer en 2020. En las primeras 7 sesiones de juicio, las partes han defendido versiones radicalmente opuestas en cuanto a la relación matrimonial, las horas de la muerte y la autoría de los hechos.

La abogada de la defensa insiste en que la investigación fue tendenciosa y errónea; la sesión de este miércoles arrancaba con el presidente del jurado explicando que el acusado ha permanecido en libertad desde el suceso porque ni fiscalía ni acusación pidieron la prisión provisional.

Intervenía el acusado que defiende su versión, decía que en las horas del crimen estaba vendimiando en Burgos junto a su hijo. La defensa del acusado quiso aclarar algunos puntos que se han hecho en estas jornadas de juicio en contra del marido de Mercedes.

Previamente el secretario del atestado defendió la versión policial descrita el martes, que señala al marido, basándose en los testimonios de que Mercedes se sentía sola y el acusado no estaba en casa.

Ayer declaró el máximo encargado del caso que aseguró que la investigación demuestra que el acusado ocultó las pruebas y simuló un robo. Insistía en que no se pudo acceder al registro del móvil porque lo apagó la noche de los hechos.

El agente que comparecía el miércoles se mantenía en los indicios que pudieron darse en ese fatídico 12 de octubre, mientras que la abogada de la acusación trataba de tumbarlos ante la falta de pruebas.

EL JUICIO

