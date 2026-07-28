Policía Nacional

"Actué como policía y como persona", el agente que detuvo al Violador de las Peregrinas recuerda su intervención

Estaba fuera de servicio cuando varios vecinos solicitaron su colaboración para proteger a menores ante un pervertido con antecedentes

Diana Victoriano

Logroño |

La actuación de un policía nacional de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, fuera de servicio, permite detener al conocido como "Violador de las Peregrinas en Arenillas".

Un grupo de personas alertó al agente de que el sospechoso estaba exhibiendo sus genitales y masturbándose junto al parque infantil situado a escasos metros de la verbena, donde se encontraban numerosos menores.

El individuo intentó agredir al agente cuando este trataba de identificarlo y tuvo que ser reducido con la colaboración de varios vecinos.

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